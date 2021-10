Homem é flagrado tentando furar pedágio de Itatiaia

Matéria publicada em 10 de outubro de 2021, 11:27 horas

Segundo agentes da PRF, a placa do veículo, um Honda HR-V LX, estava parcialmente encoberta; abordagem aconteceu no sábado, dia 9, no km 318 da Via Dutra

Itatiaia – Um homem, que não teve a idade divulgada, foi flagrado por policiais rodoviários federais na noite deste sábado (9), tentando furar o pedágio de Itatiaia, no km 318 da Rodovia Presidente Dutra. Ele conduzia um Honda HR-V LX, com as placas parcialmente encobertas. A abordagem aconteceu às 18h30.

Segundo os agentes, o condutor foi visto acelerando o veículo, ‘colado’ na traseira de um caminhão, ao passar pela equipe em fiscalização, durante Operação Nossa Senhora Aparecida 2021. Diante da suspeita, a equipe de reforço da 7ª DEL PRF partiu no encalço do veículo, e abordou o condutor alguns quilômetros à frente; constatando que alguns caracteres da placa do veículo estavam encobertos por fita isolante preta.

A PRF destacou que o condutor informou que estava vindo de um sítio e se recusou a submeter-se ao teste do etilômetro. Desta forma, foram aplicadas as multas referentes às infrações de trânsito constatadas, no valor total de R$ 3.293,24. Ainda de acordo com a PRF, o veículo ficou retido até a apresentação de outro condutor devidamente habilitado. O homem ainda teve que pagar pela evasão de pedágio – flagrada – e mais outras duas passadas que estavam registradas no sistema do Pedágio.

”Foram aplicadas as devidas multas referentes às infrações de trânsito constatadas e o condutor foi liberado. Não houve caracterização de crime, apenas infração de trânsito. Devido a ele ter recusado fazer o teste do etilômetro, além da multa, o veículo ficou retido até que apresentasse outro condutor”, disse um agente.