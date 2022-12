Homem é morto a tiros em Barra do Piraí - Diário do Vale

Homem é morto a tiros em Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2022, 08:45 horas

Barra do Piraí – Um homem foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira, 9, no bairro Química, em Barra do Piraí. A vítima, que tinha 40 anos, foi encontrada dentro de casa, onde teria sido atingida.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando os agentes chegaram até o local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava tentando reanimá-lo com uma massagem cardíaca, mas ele não resistiu e veio a óbito.

Ainda segundo a PM, a vítima tinha uma passagem pela polícia por posse e uso de drogas e outra por tráfico de drogas.

A cena do crime passou por uma perícia e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O homicídio foi registrado na delegacia de Barra do Piraí e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos.