Homem é preso com grande quantidade de cocaína em VR - Diário do Vale

Homem é preso com grande quantidade de cocaína em VR

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 08:25 horas

Apreensão ocorreu durante investigação de tráfico de drogas

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem, com uma grande quantidade de cocaína nesta quinta-feira (15) em Volta Redonda. O flagrante aconteceu no bairro Morro da Conquista.

As equipes de Grupamento de Ações Táticas e serviço reservado da PM investigavam informações de tráfico de drogas na Rua Mutirão & Servidão dos Pássaros. Os policiais se dividiram para fazer um cerco e renderam o suspeito, que foi conduzido até a 93º DP para registro de ocorrência. Foram encontrados 328 pinos de cocaína dentro de uma mochila e 10 reais em espécie.