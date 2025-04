Homem é preso por porte ilegal de armas em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem foi preso na tarde deste sábado (19), por suspeita porte ilegal de arma de fogo no bairro Nova Esperança. A prisão aconteceu após policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar receberem uma denúncia anônima informando que o suspeito escondia armas e drogas em uma residência localizada na Rua Florianópolis.

Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos por um primo do suspeito, que autorizou a entrada da equipe e a revista no imóvel. Durante a busca no quarto, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada, municiado, além de um simulacro de pistola. O familiar informou que o homem estava trabalhando em uma vidraçaria no bairro Mangueira.

A equipe se deslocou até o local indicado, onde efetuou a prisão. Ele assumiu ser o dono do revólver e alegou que mantinha a arma para se proteger de uma facção criminosa rival. O homem foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia (DP), onde o caso segue em andamento.