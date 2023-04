Homem é preso por tráfico no São Luiz em Barra Mansa

Matéria publicada em 29 de abril de 2023, 18:19 horas

Durante ação foram apreendidas 33 munições de diferentes calibres

Barra Mansa – Um homem foi preso neste sábado (29) no bairro São Luiz, em Barra Mansa, após agentes da 2ª Companhia da Polícia Militar de Barra Mansa receberem denúncia de tráfico de drogas no local. Na casa do suspeito, os agentes aprenderam 24 munições de calibre 9mm, sete munições de calibre 38, duas munições de calibre 12, 26 pinos de cocaína, diversos pinos vazios, uma balança de precisão e um celular. Todo material apreendido e o suspeito foram levados à 90 DP, onde a ocorrência foi registrada.