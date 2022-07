Homem é suspeito de matar a namorada por ciúmes e tentar ocultar corpo

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 08:42 horas

Ele foi flagrado ajudando um jovem, que também foi preso, cavando uma cova para colocar o cadáver; crime foi na Cotiara, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem, de 42 anos, foi preso na noite desta quinta-feira, 6, após confessar ter assassinado sua namorada, Elisabete Ferreira, de 43 anos, e tentar abrir uma cova para enterrar o corpo. De acordo com o delagado Michel Floroshck, de Barra Mansa, ele contava com a ajuda de um rapaz de 23 anos.

O crime ocorreu na casa do homem, localizada no bairro Cotiara, em Barra Mansa, e foi descoberto após denúncia de um parente do suspeito que informava ter escutado gritos de uma mulher. Ao chegar no local, o delegado encontrou os dois homens abrindo a cova, além de marcas de sangue pelo chão da casa.

O corpo estava sobre a cama, enrolado em um lençol e apresentava ferimentos em diversas partes. Foram entregues como armas do crime uma faca, uma tesoura e um porrete.

As alegações do suspeito eram de que ela estava o traindo e por isso cometeu o feminicídio, afirmando ter solicitado ajuda do jovem para cavar a cova.

O rapaz responderá por tentativa de ocultação de cadáver. O namorado foi autuado também por tentativa de ocultação de cadáver e por feminicídio.