Homem morre em acidente dentro da CSN, em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 10:38 horas

Volta Redonda – José Mauro do Nascimento, de 56 anos, morreu após um acidente dentro da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) . O funcionário, que morava no Santo Agostinho, teria se acidentado durante uma colisão entre a composição ferroviária que ele operava e um caminhão. Socorrido, ele foi levado para o Hospital Santa Cecília, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota enviada à imprensa, a CSN lamentou o ocorrido e disse que está prestando auxílio à família. Segundo a siderúrgica, as causas do acidente estão sendo investigadas.

Atualização (12h42) – Em nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Metalúrgicos afirmou que José Mauro sofreu uma colisão com uma retroescavadeira enquanto conduzia uma locomotiva. “A direção do Sindicato está acompanhando de perto a apuração dessa fatalidade, e tomará todas as medidas cabíveis para os devidos esclarecimentos”, diz a nota. O Sindicato também prestou solidariedade e apoio aos familiares e amigos.