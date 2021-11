Homicídios em Barra Mansa foram motivados por brigas entre facções criminosas

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 19:06 horas

De acordo com o delegado da 90ª DP, Michel Floroschk, controle de áreas e tráfico de drogas também estão associados às mortes

Barra Mansa – Dos 14 homicídios registrados na 90ª DP de Barra Mansa, nos últimos dois meses, 92% deles estão relacionados a rivalidade entre as facções criminosas Comando Vermelho e Terceiro Comando, predominantes no estado do Rio de Janeiro. A informação é do delegado titular da 90ª DP, Michel Florosck, que também afirmou que desse total de 14 mortes, 12 já foram elucidadas pelo setor de investigação da Polícia Civil.

– Uma das mortes, inclusive, foi do motoboy Pietro Henrique, de 19 anos, que morava no Roselândia e foi assassinado no bairro Santa Clara, em 31 de outubro. Prendemos um dos envolvidos, nesta quinta-feira (11), por tráfico de drogas, mas ele confessou o crime e indicou outros autores. Com isso, conseguimos elucidar cinco homicídios ocorridos nas localidades do Roselândia e Nova Esperança – disse o delegado, ao acrescentar que o envolvimento com o tráfico de drogas e a disputa por área de venda de drogas também têm relação com os recentes homicídios.

Conforme explicou o delegado, embora a Polícia Civil venha obtendo êxito em esclarecer e chegar até aos autores desses crimes, a defasagem de servidores e de um juiz titular na 1ª Vara Criminal, na Comarca do município, acaba refletindo na morosidade de algumas prisões. Ele cita como exemplo da morte do jovem Matheus Lucas Narciso Santos, de 18 anos, morto no bairro Vista Alegre no dia 2 de novembro. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Os dois rapazes envolvidos na morte já se apresentaram na delegacia, com seus advogados, no entanto, não ficaram presos.

– É imprescindível que o Tribunal de Justiça coloque um juiz titular na 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, uma vez que não é possível ficar apenas com um substituto para dar conta da demanda e emitir os mandados de prisão, tendo em vista que crimes de homicídios são de responsabilidade da 1ª vara – disse o delegado, ao acrescentar que ele possui mais de dez mandados de prisão aguardando decisão da Justiça.

PM reforça segurança com ocupações

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o Tenente Ricardo Cunha, Comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Barra Mansa disse que recentemente foi anunciado o aumento do efetivo de policiais no município devido aos problemas relacionados à violência, porém, esse contingente ainda não está nas ruas. Paralelo a isso, segundo ele, a PM implantou uma forma de policiamento ostensivo em toda cidade.

– A Polícia Militar já vem adotando algumas medidas para reforçar a segurança como as ocupações de determinadas áreas sensíveis em pontos bases, nas comunidades com a presença de facções criminosas, com outra fazendo a ronda ostensiva nesses complexos de bairros e os comboios que percorrem toda a cidade – explicou Cunha.

Segundo o comandante, existe um alinhamento com o delegado Michel Florosck, que também tem feito comboios, onde as polícias Militar e Civil se dividem para alcançarem, durante o período noturno, maior área de abrangência. Conforme avalia o tenente, dentro de uma linha de modificações as ações de policiamento adotadas vêm alcançando êxito e resultados positivos.

– Em uma sociedade o crime sempre vai existir, mas quando ultrapassa o limite do razoável é preciso que se faça algumas ações pontuais – ressaltou o tenente.