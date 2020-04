Hospital Regional tem 60 internados da região e da Baixada com suspeita de Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 10:29 horas

Volta Redonda – O Hospital Regional Zilda Arns, localizado em Volta Redonda, tem atualmente 60 pacientes internados com suspeita de Covid-19. Deste total, 13 pacientes deram entrada nesta quarta-feira, dia 09. O restante deu entrada nos três dias anteriores.

O hospital tem 180 leitos, sendo 110 UTIs. A unidade regional foi reaberta no dia 5 de abril, depois de ficar fechado em um período de transição para retirada dos pacientes que não tinham Covid-19. O Hospital Regional, após ser definido como um dos centros de referência no estado para atendimento durante a pandemia de coronavírus, está recebendo pacientes do Vale do Paraíba Fluminense e de parte da Baixada Fluminense, principalmente das cidades da Baixada mais próximas do Vale do Paraíba.

Já nos hospitais públicos e privados instalados em Volta Redonda, o número de pacientes internados continua baixo.