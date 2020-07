Hospital Regional volta a receber pacientes com número reduzido de leitos

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 14:24 horas

Volta Redonda- O Hospital Regional Zilda Arns vai voltar a receber pacientes nas próximas horas desta quarta-feira, dia 08. Entretanto os leitos estão reduzidos, pois apenas 30% do valor da dívida do estado com a OS foi quitado, até o momento. Sendo assim, 40 leitos: 20 de UTI e 20 clínicos vão estar disponíveis ainda nesta quarta para à população.

A decisão foi tomada depois de um encontro entre gestores da Organização Social que administra o Hospital Regional Zilda Arns, integrantes do governo do estado e fornecedores da unidade, que ocorreu nesta terça-feira, 07, em Volta Redonda. O objetivo foi alinhar a chegada de materiais e insumos que permitam ao hospital voltar a receber pacientes com a Covid-19. Pela previsão dada após o encontro, isso deve ocorrer no prazo de no máximo 36 ou 48 horas a contar de hoje.

O Hospital Regional Zilda Arns foi transformado em um centro de referência para tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus ainda no início dos efeitos da pandemia mundial no Brasil (meados de março). Com isso, passou a receber pacientes de praticamente todo o estado, enquanto as outras unidades eram preparadas nas demais regiões. No entanto, no último dia 20 de junho o hospital fechou as portas a novos pacientes, pois o estado ficou três meses sem repassar as verbas necessárias para custeio e manutenção para a OS.

A interrupção do envio de dinheiro aconteceu depois que o Tribunal de Contas do Estado encontrou indícios de irregularidades no contrato fechado entre o estado e a OS. Após um impasse que já dura mais de 15 dias, nesta terça-feira a assessoria de Imprensa do governo estadual confirmou que foi feito, um depósito inicial de R$ 2,9 milhões na conta da Organização Social que administra o Hospital.

Depois desse depósito, ainda vão faltar aproximadamente R$ 19,5 milhões para saldar a dívida do governo estadual com a organização. Na reunião de terça, foi mostrada a viabilidade dos repasses e por isso os fornecedores concordaram em voltar a mandar material para a unidade.

Deputados da região

Após contato com o novo Secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, nesta quarta-feira (08), o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro teve do mesmo a garantia da retomada de funcionamento do Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. A unidade hospitalar que teve o atendimento a novos pacientes suspenso no dia 27 de junho, poderá usar a primeira parcela, referente ao mês de março, algo em torno de R$ 3 milhões, com pagamento de pessoal. A expectativa é de que as parcelas de maio, junho e julho sejam quitadas integralmente.

O parlamentar, que vem se pronunciando durante as sessões remotas no plenário da Alerj sobre as dificuldades enfrentadas no hospital, tem sido enfático em dizer que o governo do estado precisa responder de maneira mais rápida as demandas na área da saúde.

“Recentemente o governador Wilson Witzel postou um vídeo a mim direcionado e ao colega deputado, Gustavo Tutuca, de que a situação no Zilda Arns seria normalizada e, desde então, venho recebendo ligações e mensagens pedindo posicionamento sobre a retomada do funcionamento. Espero que as coisas de fato se normalizem pois tenho feito o que me cabe, cobrar junto ao governo uma resposta à população do Médio Paraíba”, declarou Marcelo.