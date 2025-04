Idosa morre após ataque de pitbull em Barra Mansa

Barra Mansa – Um cão da raça Pitbull atacou e matou uma idosa na manhã deste domingo (20), no bairro Mangueira, na Rua Manoel Martins em Barra Mansa.

Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar e inspetores da 90ª Delegacia de Polícia Civil estão no local para apurar as circunstâncias do caso.

Neste momento, o tutor do cachorro, um homem de 49 anos, está sob custódia da polícia e auxiliará na imobilização do animal junto com a equipe do Corpo de Bombeiros. A ação será realizada com o apoio do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (Cirac), de Porto Real, que ficará responsável pelo recolhimento do cão.

A ocorrência ainda está em andamento, e o jornal DIÁRIO DO VALE segue acompanhando para atualizar as informações sobre o desfecho e as possíveis causas do ataque.