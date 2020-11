Ilha São João é reaberta neste sábado

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 12:33 horas

Local ficou fechado por 11 meses; inauguração do Jardim Botânico construído com recursos de multas ambientais será inaugurado e aberto à população no próximo final de semana

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, informou à imprensa neste sábado, dia 07, que a Ilha São João, fechada há onze meses, será reaberta para o público a partir de hoje, às 14 horas. O departamento, responsável pela gestão do espaço, ressaltou que o objetivo da abertura visa permitir o acesso a caminhadas e visitação.

O local ficou fechado por 11 meses para a construção do Jardim Botânico Municipal Antonieta Barreira. O novo espaço será inaugurado no próximo sábado, dia 14.

O secretário interino de Meio Ambiente de Volta Redonda, Marcus Vinícius Convençal, comentou que o Jardim Botânico é mais um legado de preservação e valorização do meio ambiente para o município, que poderá ser desfrutado pela população de forma gratuita. “Esse ano foi muito difícil e tivemos muitos desafios. Mas, ver esse grande investimento sendo finalizado é uma grande conquista para Volta Redonda”, disse.

Sobre o espaço

O Jardim Botânico foi construído com recursos de multas ambientais na Ilha São João e conta com lago, fonte, pista de caminhada, pista de patins, parquinho, estrutura para churrasco e espaço para redes.

O local é dividido em vários setores: Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, com espécies específicas, e também com árvores de todo o mundo. O lago tem borda infinita e várias plantas aquáticas, inclusive da Amazônia. O parque infantil tem brinquedos adaptados para PCD (Pessoas com Deficiência).

Para garantir a conservação e bom estado do local, algumas regras foram estipuladas. Por exemplo, na área das churrasqueiras, os visitantes devem garantir a limpeza do espaço para os próximos que forem utilizar, descartar corretamente o lixo, levar a própria grelha e rede. Além disso, é proibido o uso de utensílios de vidro.