Incêndio de grandes proporções atinge o interior da CSN em local sem empregados

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 23:57 horas

Um incêndio de grandes proporções atingiu o interior da CSN na noite desta segunda-feira, dia 25, e pode ser visto por moradores do Aterrado, Vila Mury, entre outros, que ficaram assustados com as chamas. Um rolo de fumaça pode ser visto de vários pontos da cidade. Segundo a siderúrgica, não havia empregados no local.

O incêndio ocorreu no galpão 34, perto da entrada do Raulino de Oliveira, no bairro Aterrado. O local é o pátio de recicláveis da empresa, onde há uma grande quantidade de materiais, incluindo inflamáveis, como papelão e plástico.

O incêndio, segundo informações recebidas pela reportagem, não influencia no processo produtivo.

O local incendiado contém materiais recicláveis, como papel e plástico, e fica próximo a entrada da Companhia pelo Aterrado.

Em nota, a CSN confirmou o local do incêndio e informou que não havia colaboradores no galpão, que fica localizado distante da área produtiva. “O fogo está sendo controlado e as causas do serão apuradas”, segundo a empresa.