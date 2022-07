Incêndio na Colônia Santo Antônio é controlado por moradores

Matéria publicada em 24 de julho de 2022, 19:15 horas

Eles afirmam que chamaram o Corpo de Bombeiro, mas não foram atendidos; Diário do Vale também não teve retorno dos bombeiros

Barra Mansa – Um incêndio neste sábado (23) no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, quase atingiu duas casas. Com a intensidade do fogo, o alastramento foi mais rápido e os moradores tiveram que lutar contra as chamas.

De acordo com mensagem enviada para o DIARIO DO VALE, moradores afirmam que mesmo após chamar o corpo de bombeiro diversas vezes, não houve retorno ou auxílio.

Regina Queiroz, moradora de uma das casas que quase foi atingida, falou sobre o caso agradecendo ao vizinho e todos que ajudaram a reduzir os danos.

“Com a ajuda de uma mangueira doméstica conseguiram apagar o fogo”, disse ela lembrando da situação descrita como terrível.

Ainda segundo informações de moradores, haviam pessoas idosas nas casas quase atingidas. O caminho para que saíssem era próximo ao local onde o incêndio começou, dificultando a passagem.

A fumaça estava visível ainda na tarde deste domingo (24).

O Diário do Vale tentou fazer contato com o Corpo de Bombeiros neste domingo,por telefone, para saber sobre caso, mas não obteve retorno.