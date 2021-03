Matéria publicada em 9 de março de 2021, 10:29 horas

Benefício é para pagamento em cota única

Volta Redonda – Os moradores de Volta Redonda têm até esta quarta-feira, dia 10, para pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021 em cota única com desconto de 18%. Após esta data, o desconto será de 10% até o dia 31 de março.

“O morador pode aproveitar essa oportunidade do desconto e ao mesmo tempo ajudar na reconstrução da cidade. Estamos trabalhando para acelerar a retomada e a participação da população é fundamental para conseguirmos melhorar nossa cidade”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O pagamento também pode ser parcelado em até seis vezes. A primeira cota tem vencimento no dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 31 de maio, 30 de junho, 30 de julho e 31 de agosto.

Quem quiser retirar a segunda via pela internet basta acessar o endereço iptu2021.voltaredonda.rj.gov.br, que também está disponível no site da prefeitura, através do acesso rápido IPTU e Taxas na página principal do site (www.voltaredonda.rj.gov.br).

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que caso o contribuinte não concorde com alguma informação, deve comparecer aos guichês 8 e 9 no térreo da prefeitura, para apresentar quais são as divergências até o dia 10 de março.