Jari promove debate sobre desafios do Rio Paraíba do Sul

Volta Redonda – A pedido do deputado estadual Jari Oliveira (PSB), presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) promove nesta sexta-feira (22) uma audiência pública com o tema ‘Rio Paraíba do Sul: desafios e perspectivas’. A audiência será realizada às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda. Segundo o deputado, é fundamental o debate sobre o Paraíba do Sul, que é o mais importante manancial de águas para abastecimento público do Estado do Rio.

“O Rio Paraíba do Sul vem perdendo qualidade e diminuindo sua capacidade de produção de água ao longo dos últimos anos. A audiência será um momento importante para debatermos a realidade da bacia hidrográfica do Rio, os impactos que vem sofrendo com a degradação de seu território e ações para a mitigação da redução da produção de água em toda a região”, argumentou Jari.

Entre os temas a serem debatidos, estão o papel de uma Unidade de Conservação no Rio Paraíba, o monitoramento da qualidade das águas do rio na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e o diagnóstico e desafios na gestão das águas na região do Médio Paraíba do Sul.

“A audiência também será uma excelente oportunidade para ouvirmos a comunidade sobre seus anseios e perspectivas para a defesa de nossos solos, das florestas e dos rios. Contamos com a participação de toda população para que possamos debater os desafios e perspectivas para o nosso Rio Paraíba do Sul”, concluiu o parlamentar.