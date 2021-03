Matéria publicada em 28 de março de 2021, 16:37 horas

Thainá Bichuli, de 25 anos, seguia para o trabalho, em Resende, momentos antes de ter o carro furtado em Barra Mansa; suspeito morreu carbonizado dentro do veículo

Barra Mansa – A jovem Thainá Bichuli, de 25 anos, moradora do bairro Cotiara, em Barra Mansa, está desaparecida desde a noite desse sábado (27). Ela é operadora dentro da Michelin, localizada em Resende e, segundo a irmã, Thais Bichuli, de 20 anos, seguia para o trabalho e desde então, não foi mais vista.

Thainá Bichuli é dona de um VW/FOX, envolvido em um acidente na noite desse sábado (27), na altura do km 280, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa. Na ocasião, um jovem, não identificado, de idade aproximada entre 20 a 30 anos, segundo a PRF, morreu carbonizado dentro do veículo momentos após uma colisão frontal com um VW/VIRTUS.

A outra vítima fatal, identificada como Fabrício Machado, de 39 anos, um conceituado cabeleireiro em Volta Redonda, que dirigia o segundo veículo, foi socorrida, mas morreu no Hospital de Emergência de Resende.

A suspeita é que o veículo de Thainá tenha sido roubado pelo jovem que morreu carbonizado durante o acidente. Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, Thais Bichuli comentou sobre o caso.

– Ela foi trabalhar e como nunca foi de faltar, o patrão dela estranhou e entrou em contato com a família. Ela trabalha na Michelin e perdeu o ônibus. Com isso, ela pegou o carro e foi para o serviço normalmente. Ela iria pegar no serviço às 00h. A polícia não passou nenhuma informação sobre onde, exatamente, aconteceu o assalto ou furto com ela. Não há câmeras que funcionem no local onde ela estava, que tenham registrado algo. Isso foi próximo ao Colégio Jaime Camargo, aqui na Cotiara mesmo”, disse.

A jovem explicou que familiares fizeram buscas em todo trecho; sem sucesso.

– Com disse, ela iria pegar no serviço às 00h. Com isso, saiu bem antes de casa e foi nesse período entre o caminho dela até o trabalho, que tudo aconteceu. A gente da família acha que foi por aqui mesmo, por perto. Já fomos em hospitais de Barra Mansa, Resende, Itatiaia e não temos notícias dela. Nos reunimos e fizemos buscas pela Vila dos Remédios, devido à informação da PRF, e nada. Estamos tentando localizar o celular dela através do e-mail, mas também não conseguimos – explicou angustiada.

Por fim, a irmã da jovem ressaltou que a polícia afirmou que o corpo encontrado no veículo era de um homem, e que só havia um cadáver no interior do carro de Thainá. ”A polícia de Barra Mansa disse que ela não estava dentro do carro, assim com agentes da PRF; que disseram que só tinha um corpo dentro do carro e que era de um homem. Não tinha mais ninguém”, finalizou.