Jovem é assassinado a tiros em Porto Real

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 09:37 horas

Crime aconteceu na noite de sexta-feira (28), no bairro Novo Horizonte

Porto Real- Nathan Chagas dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (28), na Rua das Orquídeas, no bairro Novo Horizonte, em Porto Real. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Municipal Francisco de Assis, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as primeiras informações, dois ocupantes que estavam em um carro passaram atirando contra a vítima. O homicídio foi registrado na 100ª DP (Porto Real), ainda não há suspeitos do crime.

O corpo do jovem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende.