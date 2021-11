Jovem é assassinado em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 09:47 horas

Volta Redonda – Um jovem de 23 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira (03), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O caso foi registrado na delegacia da cidade.

Segundo informações, a vítima foi baleada em um escadão que dá acesso à Rua União, na Servidão da Paz, no Morro da Caviana. Não há detalhes sobre as circunstâncias do crime.

Peritos da Polícia Civil encontraram 07 cápsulas e 02 projéteis próximos à vítima, encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.