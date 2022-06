Jovem é morto a tiros em Resende

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 07:48 horas

Resende – Um jovem, de 20 anos, foi assassinado na noite de quarta-feira (8), em Resende. Marcus Vinícius Thomaz da Silva foi atingido com um tiro no peito, na Rua Prefeito Clodomiro Maia, no bairro Lavapés.

Bombeiros chegaram a socorrer a vítima no Hospital de Emergência de Resende, mas ela não resistiu aos ferimentos. A polícia não descartou a hipótese de que o rapaz possa ter sido morto pelo tráfico de drogas.