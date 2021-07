Jovem morre a tiros em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de julho de 2021, 09:28 horas

Volta Redonda – Ainda são desconhecidas as circunstâncias do assassinato de Geraldo Almeida, de 22 anos. O crime foi na noite de sábado, dia 10, na Rua 13 , no bairro Açude II.

Outros duas pessoas também foram baleadas no mesmo local. Uma das vítimas foi levada para o Hospital do Retiro e uma outra para o Hospital São João Batista.

Policiais Civis e Militares tentam colher informações que possam auxiliá-los nas investigações do assassinato e da dupla tentativa de homicídio.

Os crimes foram registrados na Delegacia de Volta Redonda e serão apurados pelo delegado titular Edézio Ramos.

O policial aguarda os resultados dos exames da polícia técnica e o de necropsia, que serão anexados no procedimento que ele instaurou para apurar os crimes.