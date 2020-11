Jovem morre após tiroteio no Morro da Conquista em Volta Redonda

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 07:30 horas

Tiroteio foi registrado por moradores do bairro Santo Agostinho na noite dessa sexta-feira (06); veja o vídeo

Volta Redonda – Um jovem, de 20 anos, identificado como Lucas Barbosa Guedes, morreu na noite dessa sexta-feira (06), após ser atingido por disparos de arma de fogo num tiroteio registrado no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O DIÁRIO DO VALE recebeu imagens gravadas no momento dos disparos e mostram o desespero de alguns moradores. Outras testemunhas registraram o momento em que ambulâncias seguiam para o local dos disparos.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital São João Batista (HSJB). Outro rapaz, da mesma idade, foi socorrido no mesmo hospital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo informações, o tiroteio teria ligação com disputa de território do tráfico na localidade. A polícia investiga o caso.