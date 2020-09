Jovem preso em Barra Mansa diz que precisou se associar a facção criminosa para vender drogas

Matéria publicada em 18 de setembro de 2020, 14:47 horas

Barra Mansa – Policiais militares prenderam nesta sexta-feira, dia 18, um jovem de 18 anos suspeito de tráfico de drogas, em Barra Mansa. Ele foi flagrado na Rua José Gilardi de Castro, no bairro Paraíso, com 77 sacolés de cocaína, 17 de maconha, quatro frascos de cheirinho da loló e R$ 15.

Os agentes disseram que o jovem confessou que estava no local para vender entorpecentes. Ele informou ainda que não pode comercializar drogas, anonimamente, apenas se for associado à facção criminosa do local.

O suspeito foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde passou a responder por tráfico de drogas.