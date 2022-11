Juristas avaliam possível intervenção militar

Matéria publicada em 2 de novembro de 2022, 19:23 horas

Um dos advogados ouvidos pela reportagem nega haver base legal para a medida e outro vê ‘questão de interpretação’

Volta Redonda – Um dos pedidos dos grupos bolsonaristas que estão promovendo manifestações pelo país, após a vitória do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), é que seja feita uma “intervenção” pelas Forças Armadas, para que o eleito não tome posse. Alguns grupos pedem que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal sejam fechados.

Contra a intervenção

O advogado Rodrigo Furtado, que também é vereador em Volta Redonda, afirmou que não é possível usar a Constituição Federal para justificar uma suposta intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral.

“Não é cabível. Não há fundamento legal, salvo haver fraude comprovada, e incontestável, nas eleições. Vivemos sob um regime democrático. A soberania do voto é o pilar da democracia”, afirma Furtado.

Sobre os pedidos dos manifestantes em diversos pontos do país, ele afirma: “Evocar intervenção militar ‘constitucional’ com base em interpretação capenga do artigo 142, contrária aos princípios basilares da própria Constituição Federal, é pregar o golpe de Estado, desrespeitar a separação dos Poderes e silenciar a soberania do Povo”.

Ele conclui que não existe suporte da Constituição Federal para uma intervenção: “O sistema político brasileiro proíbe os militares de intervir na política e não prevê um mecanismo de intervenção militar ‘constitucional’. A Constituição de 1988, logo no Artigo 1º, parágrafo único diz que “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Questão de interpretação

Já o advogado Carlos Meira, especialista em direito eleitoral, é menos taxativo. Ele afirma que se trata de uma questão de interpretação:

“É uma questão de interpretação do texto constitucional. Quando ele (o texto) fala da garantia da lei e da ordem, ele o faz no sentido de que não se pode deixar ou fazer cumprir as normas legais”, afirma.

Meira vê risco de quebra na lei e ordem se os poderes não atuarem de forma harmônica: “(A Constituição)não explicita serem as Forças armadas um poder moderador, mas ao mesmo tempo o fato de um poder atropelar o outro deixa de cumprir o requisito da lei e da ordem”, avalia.

Meira diz não haver uma posição única sobre o assunto: “Existem juristas com os dois pontos de vista. Uns pelo poder moderador, outros contestam essa hipótese”, conclui.