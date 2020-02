Justiça manda Hospital das Clínicas deixar prédio do hospital da CSN

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 20:26 horas

Decisão abre caminho para que ICC, que assinou contrato com a siderúrgica, assuma o estabelecimento de saúde;cabe recurso

Volta Redonda – A oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ) decidiu que a CFV, empresa formada pelo corpo médico do antigo Hospital Vita, deve deixar as instalações do Hospital da CSN em noventa dias. Por se tratar de decisão em segunda instância, ainda cabe recurso.

A decisão foi tomada depois que a CFV Serviços Médicos questionou a assinatura de contrato entre a CSN e o Instituto de Cãncer do Ceará 9ICC) em 22 de janeiro deste ano. O TJ-RJ decidiu que a ligação entre a CSN e o Centro Médico não conficurava uma relação contratual, visto que havia sido uma solução emergencial para que as atividades do antigo Hospital Vita Volta Redonda não fossem paralisadas.

“Do exame das alegações da recorrente é patente a relevância da fundamentação por ela deduzida no presente recurso, tendo em vista a inequívoca propriedade do bem pela agravante, assim

como a precariedade e a transitoriedade da ocupação do imóvel pelo Centro Médico, de acordo com o pacto firmado entre a agravante e a mencionada empresa em 29/06/2018, o qual foi homologado pelo Juízo a quo”, diz a decisão.

O TJ-RJ determinou ainda que, durante esses noventa dias, seja feita a transição da operação do Centro Médico para o ICC, de forma que o funcionamento do hospital não seja interrompido.

Pessoal mantido

Quando a decisão da CSN de passar a operação do seu hospital para o ICC foi tomada, o CEO (Chief Executive Officer) do ICC, Pedro Meneleu, garantiu que o ICC vai manter os vínculos com toda a equipe de profissionais de saúde.

— Vamos manter todos. Não apenas os médicos, mas também enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pessoal de laboratório e radiologia. Fica encerrada a crise de continuidade que estava acontecendo — disse Meneleu, na época.

Naquela ocasião, o executivo acrescentou que a intenção do ICC é fazer mais contratações, já que os serviços prestados pelo estabelecimento deverão ser ampliados: “vamos manter, melhorar e ampliar os serviços”, disse.

Veja a íntegra da decisão judicial

