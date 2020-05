Justiça mantém comércio aberto em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 18:23 horas

Juiz André Aiex indefere pedido do Ministério Público do Estado do Rio para revogar acordo que permitiu reabertura do comércio em Volta Redonda

Volta Redonda – O juiz André Aiex Baptista Martins, da 6ª Vara Cível de Volta Redonda, rejeitou o pedido do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) para revogar o acordo que permitiu a reabertura do comércio em Volta Redonda. Com a decisão, as lojas do comércio varejista, que reabriram dia 11, vão permanecer funcionando.

O acordo prevê ainda que os shopping centers da cidade, reabram, com uma série de medidas de segurança, na próxima segunda-feira (18). O prefeito Samuca Silva confirmou, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, que vai haver essa reabertura, mas ressaltou que isso ocorrerá “não para passear”, já que a permanência nos estacionamentos dos shoppings será limitada a uma hora e meia. Idosos e crianças estão proibidos de frequentar os shoppings.

– Os shoppings não estão reabrindo para as pessoas passearem. Estão reabrindo para que seja possível manter os empregos, nesta cidade que, em 2018 e 2019, foi a líder na crianaçõde empregos no Estado do Rio – declarou.

Em sua fala nas redes sociais, o prefeito disse ainda que o município conseguiu essa decisão porque está se mantendo dentro dos critérios do acordo, que são: 1) que não haja aumento de mais de 5% no número de casos suspeitos da Covid-19 por dois dias seguidos; 2) que haja menos de 50% de ocupação nos leitos de CTI exclusivos para a Covid-19 da rede municipal de saúde; 3) que os 114 leitos de média complexidade do Hospital de Campanha tenham menos de 60% de ocupação; 4) que os integrantes do grupo de risco permaneçam em isolamento social; 5) que a população use máscaras na rua; 6) ausência de aglomerações no comércio e nas ruas.

De acordo com Samuca, o juiz entendeu que todos esses critérios estão sendo cumpridos e a cidade está mantendo o rigor necessário em relação à quantidade de leitos postos á disposição dos doentes.

O prefeito afirmou que houve uma instabilidade no que diz respeito à ocupação de leitos em Volta Redonda por pacientes de outras cidades, e o juiz, em sua dedcisão, lembrou que outra medida judicial dividiu as vagas, destinando metade delas exclusivamente para moradores de Volta Redonda. Samuca destacou que a cidade não está recusando atendimento a pessoas de outros municípios, destacando que Volta Redonda permanece dentro dos critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde no que diz respeito á quantidade de leitos em relação à população. O prefeito destacou ainda que, sem a participação da população não haveria esses resultados: “Sem a participação popular, não vamos vencer. Se houver problemas, vamos fechar tudo o que está aberto”. Ele concluiu sua fala agradecendo aos integrantes de sua equipe e apelando para que a população permaneça em casa, saindo apenas em caso de extrema necessidade.

Veja a íntegra da decisão:

Trata-se de requerimento do Ministério Público, autor da presente ação civil pública, no sentido de que seja reconsiderada a decisão de fls.64, mantendo-se as decisões de fls.17 e 27, alegando, em síntese, que o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) editou a Deliberação CIB/RJ 6159, de 27 de abril de 2020, através da qual avocou para si a regulação de todos os leitos para Covid-19 existentes no Estado, tendo esta deliberação sido alterada em razão do deferimento da liminar concedida nos autos do processo 07448-20.2020.8.19.0066 (fls.116/118), que reduziu para 50% os leitos a serem utilizados pelo ERJ por força do mencionado ato, mantendo, por conseguinte, 50% dos leitos para a utilização por parte de munícipes de Volta Redonda. Invoca o autor, ainda, recente relatório laborado pela Fundação Oswaldo Cruz, no qual a mencionada instituição aponta, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, para “um esgotamento do sistema de saúde ainda no mês de maio, mostrando a necessidade de enrijecimento das medidas de distanciamento social em curso”, assinalando que “a urgência na adoção de medidas rígidas de distanciamento social, para o melhor funcionamento dos serviços de saúde e a redução da mortalidade”, e apontando, ainda, que “entre medidas de distanciamento rígidas adotadas tardia ou precocemente a taxa de internação por 1.000 habitantes cai de 5,6 para 1,2, a taxa de uso de leitos de UTI cai de 35,6 para 26,9 e a taxa de mortalidade cai de 0,97 para 0,21, respectivamente.”

O réu (Município de Volta Redonda) manifestou-se às fls.351/372, requerendo que os termos do acordo firmado junto ao MPRJ em petições conjuntas de fls. 50/59 e 61/62, devidamente homologado por este juízo, através de decisão exarada à fl. 64, sejam mantidos, em razão da fundamentação ora exposta; subsidiariamente, requer seja determinada a manutenção das medidas impostas anteriormente ao MVR na forma das decisões de fls. 17 e 27, incluindo as modulações acordadas, na forma requerida pelo próprio parquet à fl. 78; Às fls. 143/165, consta manifestação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e Defensoria Pública da União, pugnando pela repristinação da liminar para que as regras de isolamento prevaleçam sobre o acordo.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O exame detido dos fundamentos trazidos pelo autor para a reconsideração da decisão de fls.64, e manutenção das decisões de fls.17 e 27, assim como das razões e documentos trazidos pela parte ré, aponta para o indeferimento da postulação de reconsideração da decisão que homologou os acordos de fls.50/59 e 61/62 (fls.64), considerando, especialmente, as estipulações respectivas, especialmente as diretrizes ali estabelecidas para a manutenção da avença, quais sejam, o número de casos suspeitos de Covid-19 não aumente mais que 5% por dois dias seguidos; o

número de leitos ocupados no Hospital de Campanha localizado no Estádio Raulino de Oliveira não atinja 60% de sua capacidade; o número de leitos ocupados de CTI/UTI municipais destinados pelo município em seu plano de Contingência especificamente ao tratamento de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 não atinja 50% (…);

O acordo homologado às fls.64 estabelece a suspensão das atividades nele previstas em caso de o número de suspeitos de Covid-19 aumentar em patamar superior ao percentual acima.

Conforme se extrai da manifestação do Município de Volta Redonda e dos documentos trazidos com a mesma, não se tem notícia de que os percentuais acima foram efetivamente atingidos, de modo a ocasionar a suspensão das atividades estabelecidas no acordo ou a reconsideração da decisão homologatória de fls.64.

Ao contrário, a municipalidade trouxe aos autos documentos que demonstram, em cognição sumária, que os termos do acordo estão sendo cumpridos, notadamente no que diz respeito aos percentuais de ocupação dos leitos do Hospital de Campanha e de CTIs e UTIs municipais, conforme se observa do memorandos de fls.373 (0269/20 – SMS) e fls.374 (26/20 -DVS/SMS), assinalando o primeiro que na hipótese de observância de “qualquer alteração dos índices relacionados no documento em anexo, seja imediatamente revogado o decreto de flexibilização do comércio”, pontuando a Vigilância Epidemiológica, no segundo documento citado, considerar as taxas acima descritas como “seguras para a flexibilização do comércio”.

Em linhas gerais, não se tem comprovação ou notícia nestes autos de que as medidas estabelecidas no acordo homologado tenham sido descumpridas pelo ente municipal ou que os percentuais acima descritos, de casos suspeitos de covid-19 ou de ocupação nos hospitais/UTIs no Município de Volta Redonda, tenham sido efetivamente atingidos.

É certo que o autor fundamenta a sua pretensão revogatória em recente ato (Deliberação CIB/RJ 6159, de 27 de abril de 2020), através do qual o ERJ avocou para si a regulação de todos os leitos para Covid-19 existentes no Estado, mas em relação a este argumento duas questões hão de ser expostas, a primeira a de que a r. decisão liminar juntada por cópia (fls.116) mitigou tal avocação para 50% dos leitos, e a segunda a de que o Poder Executivo Municipal, a quem cabe a decisão política de flexibilizar o comércio nesta época de pandemia, através da manifestação de sua procuradoria e dos documentos acima citados, comprometeu-se a suspender todas as atividades autorizadas pelo acordo cuja revogação se requer, desde que os percentuais já aludidos em linhas

anteriores, seja atingidos.

Portanto, não se tem até o presente momento causa apta a tornar inconveniente ou inoportuna a manutenção dos termos do acordo homologado às fls.64, porque as suas estipulações permanecem incólumes, estando por tal razão no âmbito do poder discricionário que dele emana, estando a parte ré subsidiada pelo acompanhamento dos casos de covid-19 e de informações técnicas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, acerca de tudo o quanto interesse à manutenção ou não das medidas acordadas com o autor e homologadas pela decisão de fls.64, sem qualquer prejuízo de nova reavaliação administrativa/judicial em caso de comprovada alteração da situação fática trazida aos autos pela parte ré.

A propósito, não é demais lembrar que a apreciação judicial terá sempre lugar para reconhecer a adequação da atividade administrativa, sob a ótica da legalidade, mesmo nos casos de exercício do poder discricionário pela autoridade administrativa, aferindo-se se esta atividade, embora discricionária, tenha sido exercida com desvio de finalidade ou abuso de poder, não podendo, contudo, o Judiciário “substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz”, não podendo este, ademais, “invalidar opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou oportunos, pois essa valoração é privativa da Administração” (Hely

Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, p.135, Ed.Malheiros).

É importante ressaltar, por fim, recente decisão do STF na medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6343, garantindo este tribunal a autonomia a prefeitos e governadores para determinarem o enfrentamento ao coronavírus, regulando medidas de isolamento social, fechamento de comércio e outras restrições, devendo estas medidas estar fundadas, necessariamente, em informações e dados científicos.

Em face do exposto, indefiro o requerimento de revogação da decisão homologatória de fls.64.

Defiro a intervenção da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública da União, conforme requerido às fls.143/165, como amicus curiae, na forma do art. 138 do CPC.

Anote-se na DRA.

Volta Redonda, 14/05/2020.

Andre Aiex Baptista Martins – Juiz Titular