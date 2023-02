Justiça multa DNIT e manda fazer obras na Rodovia do Contorno - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2023, 18:38 horas

Juiz manda ainda avaliar conduta de superintendente do órgão que descumpriu determinação

Volta Redonda – O juiz federal Burno Otero Nery, da Terceira Vara da Justiça Federal de Volta Redonda, multou o DNIT (Departamento Nacional de INfraestrutura de Transporte) em R$ 10 mil por dia a partir do dia 16 de fevereiro, que foi o décimo-primeiro dia útil depois que o órgão foi intimado da ordem judicial para efetuar obras emergenciais na Rodovia do Contorno. O valor da multa passará para R$ 50 mil diários após o vigésimo-primeiro dia útil após a intimação.

O juiz lembra que “se trata de rodovia com elevado índice de acidentes e com o registro de acidente fatal que ceifou a vida de uma família inteira, há pouco mais de 10 dias, quando este Juízo Federal foi, novamente, provocado pelo MPF para o estabelecimento de medidas mais rigorosas no controle do tráfego, até o deslinde do feito”.

O juiz também determinou que o Ministério Público Federal abra procedimento para apurar “eventual conduta delituosa” pelo Coordenador de Engenharia da SRERJ/DNIT e mandou enviar ofícios ao “Superintendente Regional do Rio de Janeiro do DNIT e à Controladoria Geral da União – CGU, órgão com função correicional dentro do Poder Executivo Federal, a quem competirá a apuração de condutas administrativas que violem deveres funcionais e não se coadunem com o interesse público”.

O juiz afirma que foi o superintendente quem, em vez de cumprir a ordem de executar as obra emergenciais, “a classifica como uma mera solicitação e invoca argumentos já trazidos aos

autos”. Ele prossegue: “salta-me aos olhos o descaso com a vida e a segurança dos usuários por parte de referido agente público, que se escuda em entraves administrativos para opor resistência à ordem judicial clara e que, diga-se, refutou, com fundamento na lei, as alegações de que o convênio do DNIT com o DER deve servir de impeditivo para as obras emergenciais ora determinadas”.