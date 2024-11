Kátia Miki anuncia nomes para o secretariado em 2025

Barra do Piraí – A prefeita eleita de Barra do Piraí, Katia Miki (Solidariedade), anunciou nesta segunda-feira (18) três nomes que irão compor sua equipe de governo. O advogado Christopher Taranto estará à frente da secretaria municipal de Ambiente; o empresário Gabriel Carvalho da Cunha vai comandar a secretaria do Distrito da Califórnia e São José do Turvo, e a professora Cleide Mara dos Santos Rocha estará na secretaria Municipal de Educação.

“O Christopher foi presidente da OAB por três mandatos, envolvido em diversos conselhos municipais de Barra do Piraí e uma pessoa muito competente. O Gabriel é um empresário que mora, investe e ama o distrito da Califórnia, ele fará toda a diferença. E a Cleide é professora e diretora de escola há mais de 30 anos, doutora e mestre em Educação. Tenho certeza que ambos farão um excelente trabalho”, destacou Katia.

Christopher Taranto é advogado há 23 anos, pós-graduado, professor universitário desde 2008 e professor de pós-graduação. Presidente da OAB por três mandatos, exerceu cargos de assessor legislativo na Câmara Municipal de Engenheiro Paulo de Frontin e Santana da Vargem, em Minas Gerais. Foi assessor jurídico e procurador-geral do município de Três Pontas, também em Minas Gerais, dentre outros cargos públicos. Participou de diversos conselhos municipais e foi vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barra do Piraí.

Gabriel Carvalho da Cunha é empresário, comerciante e construtor. Mudou-se para Barra do Piraí, no distrito da Califórnia, em 2013, tornando-se cidadão barrense neste mesmo ano. Foi bancário por 10 anos, instrutor do SENAI e em 2014, já em Barra do Piraí, passou a empreender na cidade, fundando o Grupo Sabores do Chef Pizzaria, com lojas em Barra do Piraí e Volta Redonda. Sua trajetória profissional o fez acumular vasta experiência em gestão estratégica, financeira e gestão de pessoas.

Cleide Mara dos Santos Rocha é Doutora e Mestre em Educação com ênfase em Políticas Públicas de Formação Continuada e Currículo. Especializada em Gestão de Inovação na Escola, Educação Corporativa, Gestão Escolar, Docência Superior, Secretaria Escolar e Psicopedagogia. Professora e diretora da rede pública atuando como Diretora Geral do Colégio Arcoverde, em Valença. Trajetória educacional de mais de 30 anos com experiências como Professora, Coordenadora, Orientadora Pedagógica e gestora nas redes públicas eprivadas. Com uma carreira que abrange quatro décadas dedicadas à Educação, desenvolve acompanhamento em docência, gestão escolar, orientação, coordenação do ensino básico, práticas pedagógicas, projetos educacionais e sociais, metodologias de ensino, avaliação, planejamento e motivação escolar.