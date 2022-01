Laboratórios registram alta na procura por testes para Covid e Influenza

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 18:22 horas

Em apenas um centro de coleta particular, dos cerca de 200 exames diários para Covid uma média de 50% tem resultado positivo para a doença

Volta Redonda e Barra Mansa- A primeira semana do ano foi de trabalho intenso para os laboratórios particulares de análises clínicas de Volta Redonda e Barra Mansa, em decorrência da alta procura por exames para detectar os vírus da Covid-19 e da Influenza. Conforme relatam alguns biólogos, na mesma proporção em que se tem observado o aumento dos testes, também estão se confirmando os números de casos positivos, principalmente para a Covid-19.

Conforme compara a bióloga Silvana Gomes Paravizo, que trabalha em um laboratório em Barra Mansa, no mês de dezembro, antes do Natal, houve dias em que nenhum exame apontou caso positivo para Covid. Diferente da primeira semana de janeiro, quando de uma média de 60 testes feitos por dia, entre 20 a 25 têm confirmado pacientes com o vírus.

– Os exames para a Covid estavam estacionados em dezembro, mas nesta semana a procura foi muito intensa. Antes das festas de fim de ano muitas pessoas estavam testando positivo para a Influenza e, agora, é a Covid que voltou. Não temos como afirmar se é a nova variante, mas parece que a transmissão está mais rápida. Em sua maioria, as pessoas que estão testando positivo afirmam que passaram o ano novo em grupos ou que participaram de festas onde outras pessoas também apresentaram os sintomas – ressaltou Silvana.

Segundo ela, o laboratório tem oferecido um combo de exames, no valor de R$ 100 reais, através do qual o paciente pode de uma só vez, fazer os testes da Covid e Influenza. O preço avulso para o teste antígeno da Covid sai em torno de R$ 60 reais e para Influenza R$ 65.

Sintomas leves e grande número de casos positivos

De acordo com o biólogo Nélson Miller de Mello, responsável técnico de um laboratório com sede em Volta Redonda e Barra Mansa, embora os pacientes estejam relatando sintoma leves como coriza, dor de garganta, febre baixa e mal estar, o número de casos positivos, nesses primeiros dias do ano, tem impressionado

– Temos feito uma média de 200 exames, por dia, sendo 150 somente em Volta Redonda, e desse total tem um índice de 40% a 50% é positivo para a Covid. Acredito que esse ainda não seja o pico máximo no número de casos e que a tendência, até o final do mês, será de aumento – ressaltou o biólogo, ao informar que o custo para o teste rápido para Covid custa R$ 40 reais, com resultado em 20 minutos.

Além da testagem para a Covid, Mello destaca que também houve um aumento muito grande na procura por exames para detectar o vírus da Influenza, o que segundo ele não acontecia há anos.

– Depois que esse vírus Influenza A H3N2 apareceu aumentou muito os pedidos de exames. Estamos fazendo uma média de 60, por dia, incluindo Volta Redonda e Barra Mansa, e a demanda é tão grande, que estamos encontrando dificuldades para encontrar os kits – acrescentou o técnico, ao informar que o custo para esse tipo de teste é R$ 50 reais.

Testes de Covid na rede pública

Na rede pública de Saúde de Volta Redonda e Barra Mansa, pacientes com os sintomas de Covid também podem ter acesso aos exames. Em Volta Redonda os testes estão disponíveis nas 46 Unidades de Saúde do município. Já em Barra Mansa, além das Upas (Unidades de Pronto Atendimento) e policlínicas, os testes podem ser feitos nas 51 Unidades Básicas de Saúde e Programas de Saúde da Família do município. Os testes rápidos de Influenza, nas duas cidades, só estão disponíveis na rede particular.