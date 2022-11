Ladrões invadem casa e fogem no carro da família - Diário do Vale

Ladrões invadem casa e fogem no carro da família

Matéria publicada em 21 de novembro de 2022, 08:56 horas

Valença – Dois homens encapuzados, armados de revólveres, invadiram na tarde de domingo (20), uma casa localizada na Estrada do Amparo, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, em Valença. Os criminosos renderam três pessoas da mesma família que foram feitas de reféns.

Os bandidos permaneceram no imóvel por 40 minutos. Eles fugiram no Fiat Touro, de cor branca, placa LMT-5j20, carro de propriedade da família. Também foram roubadas várias bebidas, um cartão de crédito, vale alimentação, R$ 430 e três chaves da casa.

O assalto foi registrado na 91ª DP (Valença).