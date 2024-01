Volta Redonda – O atacante Lelê, que defendeu o Voltaço na temporada passada e foi para o Fluminense, abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras no Raulino. O gol foi aos 18 do primeiro tempo. Aos 26, após um pênalti marcado contra o Flu, o goleiro Vitor Eudes fez duas defesas e manteve a vantagem do time carioca. Em São Januário, o Vasco venceu o Boavista por 2 a 0, em partida encerrada mais ou menos quando começava Voltaço X Fluminense.