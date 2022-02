Letalidade violenta de Volta Redonda cai em 2021 na comparação com 2020

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 17:20 horas

Dado é do Instituto de Segurança Pública do governo estadual e aponta diminuição de 11,76% nas ocorrências

Volta Redonda – A comparação entre os anos de 2020 e 2021, no que diz respeito à letalidade violenta em Volta Redonda, mostra uma queda de 11,76% nas ocorrências. De acordo com o ISP, houve 85 casos em 2020 e 75 no ano passado. A letalidade violenta inclui homicídio doloso, morte por intervenção de agente do Estado, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Os roubos de veículos também tiveram queda. Em 2021, foram 44, contra 50 em 2020, registrando queda de 12%.

Já os roubos de rua tiveram um aumento de 2020 para 2021. No ano passado, foram 239, contra 216 em 2020. A diferença foi de 10,65%. Um dado que não pode deixar de ser considerado neste particular é que, em 2020, as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 foram mais severas, o que levou a uma menor circulação de pessoas.

Atuação policial

Dois indicadores de atuação das polícias militar e civil apontam para uma maior eficiência das duas forças ao longo de 2021. ,

A quantidade de ocorrências de apreensão de drogas subiu de 423 em 2020 para 469 em 2021, representando um crescimento de 10,87%.

Já a quantidade de prisões em flagrante subiu de 622 em 2020 para 761 em 2021, numa alta de 22,35%.

‘VR em Ordem’

A recém-criada Secretaria Municipal de Ordem Pública retomou a operação “VR em Ordem” no dia 27 de janeiro, após várias reuniões e planejamentos estratégicos realizados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), Polícia Militar (PMRJ) e Polícia Civil de Volta Redonda.

A retomada do projeto, desta vez, conta com o reforço integrado das forças de segurança e vai atuar por tempo indeterminado. As ações serão realizadas em todos os centros comerciais e pontos noturnos do município, que são alvos de muitas reclamações, além de locais considerados críticos pelas forças de segurança.

Como resultado, já foram apreendidas dezenas de motocicletas com escapamento adulterado, que incomodam a população devido ao barulho excessivo.

Outra iniciativa da Semop, que foi iniciada com o retorno das aulas na rede municipal foi a Patrulha Escolar. Carros da Guarda Municipal ficam nas proximidades das escolas, numa presença ostensiva que desencoraja atos ilícitos.