Linhas da concessionária VLI serão mudadas para abrir espaço em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de junho de 2022, 15:48 horas

Barra Mansa – Esta semana, começa o puxamento das linhas férreas da Concessionária VLI, próximo ao Campo do Ferroviário. Na terça-feira, 14, foi iniciada a montagem do canteiro de obras com a mobilização de equipamentos, máquinas e equipes de trabalho. A informação foi dada pelo prefeito Rodrigo Drable, em sua página no Facebook.

A estimativa é de que a obra nesse trecho seja concluída e inicie a operação dos trens da VLI, dentro de 40 dias, liberando assim, as frentes de obras na ponte sobre o Rio Barra Mansa e Viaduto Saint Gobain, pelo consórcio construtor atual, do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Segundo informações do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, a conclusão da ponte próxima ao Fórum e do viaduto da Saint Gobain, na Barbará, dependem da relocação dos trilhos da VLI.

— O ramal ferroviário que corta o perímetro urbano de Barra Mansa é operado pelas Concessionárias MRS Logística e a VLI. A primeira empresa já realizou a relocação dos trilhos. Com o puxamento que será feito nos próximos dias pela VLI, começa a ser definido o novo corredor central, ligando as Avenidas Argemiro de Paula Coutinho, na altura do bairro Barbará, e Siqueira Campos, em Saudade. Com isso, será possível a realização de diversas intervenções urbanísticas, como a instalação das vagas de estacionamento, tão fundamentais para o fortalecimento do comércio, com ações de ampliação das calçadas e a retirada do rotativo de algumas ruas do Centro – disse Eros.

A retirada do pátio de manobras do centro urbano de Barra Mansa é uma antiga reivindicação da população. Além de possibilitar a convivência mais harmônica entre os pedestres, o trânsito e a ferrovia, a mudança promoverá o desenvolvimento e modernização da cidade.

O DNIT é o responsável por todas as intervenções que constam no projeto numa extensão de 4,8 quilômetros do corredor ferroviário urbano no município. A Prefeitura acompanha e fiscaliza todas as etapas das obras.