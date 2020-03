Marcus Marassi morre em acidente em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 10:13 horas

Oftalmologista é irmão do cantor Julinho Marassi e sofreu um acidente no Jardim Amália, em Volta Redonda

Volta Redonda – O médico oftalmologista Marcus Marassi, de 59 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 20, vítima de acidente automobilístico. O carro que ele dirigia, um Fiat Uno, bateu de frente com um Corsa. O acidente foi BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), altura do bairro Jardim Amália 2, em Volta Redonda.

Marcus Marassi e o motorista do outro veículo, um homem de 29 anos, foram socorridos e levados para o Hospital São João Batista. O médico, no entanto, não resistiu aos ferimentos. O estado de saúde do outro motorista não foi divulgado.

O oftalmologista morava em Barra Mansa e era irmão do músico Julinho Marassi. Familiares ainda não divulgaram o horário e local do sepultamento.