Meio Ambiente de BM dá 48 horas para concessionária iniciar serviços de desobstrução de marginal da Via Dutra

Matéria publicada em 18 de abril de 2022, 18:43 horas

A medida foi tomada após realização de vistoria. Via de acesso a Vila Ursulino está interditada desde o dia 29 de março

Barra Mansa- Agentes da Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizaram na tarde desta segunda-feira, 18, vistoria na marginal da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Vila Ursulino. Após avaliação, emitiu notificação à concessionária concedendo o prazo de 48 horas para que os serviços de desobstrução sejam realizados. A via está interditada desde o dia 29 de março devido a um deslizamento de terra ocorrido em função das chuvas.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, lembrou que a Lei Municipal 3.049/98, em seu artigo 14, proíbe o depósito de qualquer espécie de detritos. “A remoção da terra, assim como, a obra de controle e estabilização da encosta é de responsabilidade da concessionária que explora a rodovia Presidente Dutra. A partir desta vistoria, vamos emitir uma notificação a empresa para que, em 48 horas, seja iniciada a desobstrução da pista”, esclareceu Azevedo.

O gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, acompanhou a ação e ressaltou os riscos de acidentes. “A terra continua descendo e não há nenhum tipo de trabalho de contenção sendo realizado no local. Se houver chuvas e um novo deslizamento, há a possibilidade de uma grande quantidade de terra descer até o Rio Bananal. Outro perigo iminente, está relacionado a possibilidade de a terra invadir a pista sentido Rio de Janeiro e causar acidentes de trânsito que podem ter sérias consequências”, detalhou.

Caso a concessionária não realize os serviços no prazo previsto em lei, a Secretaria de Meio Ambiente aplicará as multas previstas no ordenamento jurídico municipal, com valor que pode chegar a até R$5 mil/dia.

Com o deslizamento da encosta, a concessionária interditou a pista de acesso a Vila Ursulino. A medida tem ocasionado grandes transtornos aos moradores do bairro, já devido ao aumento do percurso os ônibus constantemente não conseguem cumprir o itinerário no tempo previsto. Os motoristas de aplicativos também têm recusado sistematicamente a realização de corridas para o bairro.