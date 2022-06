Metalúrgicos da CSN aprovam proposta da empresa para acordo salarial 2022/23

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 18:03 horas

Cada trabalhador receberá cerca de três salários mensais nos próximos dias, em consequência da aprovação

Volta Redonda – Após os trabalhadores da CSN terem aprovado, por 4.077 votos “sim” contra 2.387 votos “não”, com 13 votos em branco e quatro nulos, está concluída a negociação da convenção coletiva de trabalho referente aos anos de 2022 e 2023. Com isso, fica valendo o aumento de 12% para quem ganha até 5 mil reais (10% para quem ganha acima disso), 25% de aumento no cartão alimentação, que passará a ser 500 reais e até R$ 1800 de créditos extras no cartão alimentação, além de um abono de 1,9 salário e reajuste de outros benefícios, como o auxílio-creche.

A aprovação deve render cerca de três salários mensais para cada trabalhador, com variações que dependem de uma série de fatores. Eles incluem o abono, aas cargas extras e o aumento no valor do cartão-alimentação. O acordo aprovado também renova os demais benefícios oferecidos pela empresa.

Os pagamentos serão efetuados nas seguintes datas:

– Abono e créditos extras no cartão alimentação: em até 5 dias após a assinatura do acordo coletivo 2022/2023;

– Retroativo salarial: será pago na folha de junho/2022, também após a assinatura do acordo coletivo 2022/2023.

Confira quem já aprovou a proposta final do acordo coletivo:

– Trabalhadores da CSN Mineração;

– Engenheiros da CSN Mineração;

– Técnicos da CSN Mineração – Casa de Pedra e Pires (MG);

– Trabalhadores da CSN Arcos;

– Trabalhadores da Prada Distribuição – Mogi das Cruzes, Bebedouro, Piracicaba e Contagem;

– Trabalhadores da PRADA Santo Amaro;

– Trabalhadores da CSN Paraná.

– Trabalhadores da UPV e CSN Porto Real

ELEIÇÕES SINDICAIS

As eleições para a Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos estão inicialmente previstas para o mês que vem, mas há diversas impugnações (pedidos de exclusão) de membros de diversas chapas. Quem está com mais dificuldades é o candidato a presidente pela Chapa 3, Victor Raymundo, que foi demitido da CSN, em 2017, e, segundo entendimento da Comissão Eleitoral (ratificada pela Justiça do Trabalho local) não cumpre os requisitos para ser candidato.

Pelo menos 8 integrantes da Chapa 2 também enfrentam impugnações – são pessoas que não são mais empregadas de nenhuma das empresas. A Chapa 1 também enfrenta pedidos de exclusão feitas pela Chapa 2.

Caso, nenhuma das chapas se habilite, as eleições podem ser adiadas e atual diretoria do sindicato pode ser mantida no controle da instituição. Há também a possibilidade de haver apenas uma chapa habilitada e participar do pleito como chapa única, como aconteceu nas últimas eleições do sindicato em que Silvio Campos foi eleito.