Missas presenciais são retomadas na igreja Matriz de São Sebastião

Participação de fiéis nas celebrações pode ser agendada por telefone; uso de máscaras é obrigatório

Barra Mansa– Após seis meses sem celebrações presenciais, a igreja Matriz de São Sebastião, que fica no Centro de Barra Mansa, retornou neste fim de semana com as missas abertas aos fiéis. Uma das medidas, que a igreja está adotando, para evitar a contaminação da Covid-19, é abrir o local quinze minutos antes de cada horário das celebrações. E após o ato religioso, a igreja é novamente fechada para a higienização, além disso, é obrigatório o uso de máscaras para entrar na igreja, sendo uma norma sanitária de segurança e prevenção à doença.

Na manhã de sexta-feira, dia 11, voluntários de diferentes comunidades ajudaram na limpeza e preparo da igreja para receber os fiéis no fim de semana. De acordo com informações da paróquia, os fiéis devem agendar sua participação nas missas pelo telefone: (24) 3323-0524. O número de pessoas é limitado e, ao todo, a igreja tem a capacidade para acolher até 160 fiéis, mantendo o distanciamento de segurança. A distribuição de senhas para quem fizer o agendamento antecipado, que só vale para as missas da semana, é feita nas quintas e sextas-feiras, das 10h às 17h.

Conforme divulgado pela paróquia, os dias e os horários das missas na Matriz de São Sebastião acontecem da seguinte forma: às terças-feiras, às 12 horas; nas quartas-feiras às 12 horas e 19 horas; às quintas-feiras às 7 horas, na sexta-feira às 7 horas, aos sábados às 19 horas e aos domingos às 7 horas, 9h30 e às 17 horas.

Desde que foi decretada a pandemia as igrejas católicas tiveram que cancelar as missas presenciais, que passaram a ser transmitidas pela internet em horários e dias diferenciados. Há cerca de um mês, como forma de reaproximar os fiéis, as paróquias passaram a fazer a distribuição da comunhão, mantendo as regras de distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel.

Momento esperado

Moradora do bairro Roberto Silveira, a aposentada Maria Aparecida de Almeida, de 60 anos, ficou feliz com a notícia da retomada das missas presenciais. Ao longo dos últimos meses, ela manteve a rotina de acompanhar as missas pela internet, no entanto, conforme destacou, a oportunidade de poder voltar a frequentar a igreja será muito gratificante.

– Essa pandemia, tudo o que vem acontecendo, nos faz querer estar mais próximos de Deus. Eu não deixei de acompanhar as missas, mas sabemos que pela internet não é a mesma coisa. Eu gosto mesmo é de ir à igreja e já até pedi a minha filha para poder fazer meu agendamento – disse a aposentada.

A cabeleireira Maria de Fátima Dias da Silva, de 54 anos, também comemorou o retorno das missas presenciais que, de acordo com ela, já estavam fazendo falta em seu dia a dia. De acordo com ela, que tinha o costume de frequentar as celebrações sempre às quartas-feiras, no horário de meio dia, e às sextas-feiras, pela manhã, esse é o momento de agradecer e pedir proteção em meio a tantas coisas ruins que vem acontecendo em decorrência da pandemia.

– Nesses seis meses vimos muito sofrimento, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, adoecendo, ficando sem emprego. Se estamos com saúde, se temos um lar e se não nos faltou nada, temos que agradecer a Deus. Poder ir à missa, após isso tudo, vai ser muito bom – enfatizou Maria de Fátima.

Confira os dias e horários das missas na igreja Matriz de São Sebastião

Terça-feira: 12 horas

Quarta-feira: 12 horas e 19 horas

Quinta-feira: 7 horas

Sexta-feira: 7 horas

Domingo: 7h, 9h30 e 17h

Por Roze Martins