Morre dono de salão atropelado em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 07:28 horas

Volta Redonda – Sebastião Bevace Sobrinho, de 78 anos, atropelado no dia 9 de dezembro de 2020, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, morreu na tarde dessa terça-feira (5), no Hospital São João Batista. Segundo conhecidos, o estado clínico dele se agravou nos últimos dias. A causa da morte não foi informada.

Sebastião era dono de um salão de beleza, no início da Amaral Peixoto, mais conhecido como Salão do Brizola, e foi atingido por um carro em frente ao seu estabelecimento. O veículo estava saindo da Rua Capitão Benedito Lopes Bragança, São Geraldo. O atropelamento foi gravado por uma câmera de monitoramento. O sepultamento foi marcado para a manhã desta quarta-feira (6), no Portal da Saudade.