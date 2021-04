Morre menina espancada em Porto Real

Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 11:34 horas

Duas mulheres, de 25 e 27 anos, estão presas, suspeitas de tortura; criança estava internada em hospital de Resende

Porto Real – Morreu na madrugada deste sábado, dia 24, a menina de 6 anos, espancada em Porto Real no dia 19 de abril. A informação é da Polícia Civil de Porto Real.

A criança estava internada em estado grave na UTI Infantil de um hospital particular de Resende, após ser agredida dentro de casa, no bairro Jardim das Acácias. Na ocasião, a vítima foi levada ao Hospital Municipal de Porto Real, pela mãe, de 25 anos, e depois transferida para Resende.

Entenda o caso

As agressões foram descobertas pela Guarda Municipal, acionada para verificar informação sobre uma criança encaminhada ao Hospital de Porto Real pela equipe do (Samu) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com ferimentos graves; posteriormente transferida para o Hospital de Emergência de Resende.  A PM relatou – através de uma ocorrência – que uma assistente social esteve no hospital e questionou a mãe da criança sobre o caso, onde a mesma informou que a suposta agressora, sua companheira, havia ”dado socos, chutes, pisadas, pauladas, além de arremessado a criança na parede” e depois, ”jogado a criança de um barranco de aproximadamente 7 metros de altura”.

Durante as investigações, a Polícia Civil de Porto Real relatou que as suspeitas confessaram o crime, e destacou que as agressões teriam sido motivadas por causa de um copo de leite que a criança teria derrubado ao se alimentar na sexta-feira (16). As agressões estariam acontecendo até a madrugada dessa segunda-feira (19), onde a mãe da vítima relatou em depoimento, que a suposta companheira estaria com ciúmes da criança e, ao ver a filha agonizando durante a madrugada do dia (19), chamou o Samu para prestar socorro à filha; momento que a GM descobriu o caso.

A Polícia Civil ainda destacou que, tanto a mãe, quanto a suposta madrasta da criança, foram autuadas pela prática de crime de tortura, cuja pena prevista é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão. Ambas permanecem presas, à disposição da Justiça. Uma mulher, de 50 anos, apontada pela Polícia Militar como suposta avó da criança, também foi encaminhada para delegacia e autuada pelo crime de omissão de socorro e responderá em liberdade. Um fio de TV a cabo dobrado, supostamente utilizado no crime, foi apreendido.