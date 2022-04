Morre menino baledo com o pai em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 13:04 horas

Volta Redonda – João Henrique Souza Estaneck, de 8 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (20) em Volta Redonda. Ele estava internado no Hospital Santa Cecília, após ser baleado no dia 2 deste mês, junto com pai dele, Adriano Estaneck Pereira, 37 anos. O crime foi no bairro Volta Grande I.

O menino foi baleado na cabeça. Pai morreu dia 10 deste mês, no Hospital São João Batista.

Cenas do crime, que ocorreu na Rua Sargento Paulo Moreira, foram gravadas por uma câmera de segurança. As filmagens ja estão sendo analisadas pelo delegado titular Luiz Jorge.

Até o momento, ninguém foi preso e o motivo do duplo homicidio ainda não foi revelado pela policia.