Morre o ex-vereador Jonas de Carvalho

Matéria publicada em 21 de novembro de 2021, 20:14 horas

Volta Redonda – Morreu neste domingo (21) o ex-vereador voltarredondense Jonas de Carvalho, que foi presidente da Câmara Municipal. Ele também foi integrante do Rotary Club e teve participação em entidades representativas do empresariado local, já que fundou, em 1938, dezesseis anos antes da emancipação do município, uma das imobiliárias mais tradicionais da cidade.

Jonas morreu no Hospital Unimed de Volta Redonda, onde foi internado depois de sofrer uma queda em sua casa.

Joselito Magalhães, empresário e ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, disse que “Jonas foi um “fora de série” da sociedade voltarredondense” e que homens como ele “trouxeram nossa cidade a esse protagonismo empreendedor”.

O corpo de Jonas de Carvalho será velado na Câmara Municipal de Volta Redonda.

Nota de Pesar

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) lamenta profundamente a morte do seu ex-diretor, empresário e ex-presidente da Câmara de Vereadores, Jonas de Carvalho, neste domingo (21/11). Como diretor da CDL, sempre foi muito ativo e preocupado com o desenvolvimento econômico e social da cidade. Um empreendedor nato, que contribuiu sempre com sua inteligência e paixão pelo que fazia e pelo comércio, sendo um exemplo para as novas gerações.

“Nossa entidade está de luto. O major, como sempre foi carinhosamente chamado por todos que o conheciam, sempre tinha algo para contribuir e sentia muito orgulho de fazer parte da CDL. Ele deixa um legado para a nossa cidade, de aprendizado, dedicação e amor com a nossa CDL e outras entidades da qual fez parte. Nossos sentimentos à família, a nossa diretoria, que o respeitava e tinha um carinho enorme por esse grande homem, que foi muito mais do que um diretor, um grande amigo de todos”, comentou o presidente Gilson de Castro.