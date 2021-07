Morre o jornalista Vicente Paulo Melo

Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 12:53 horas

Volta Redonda- Faleceu na manhã deste sábado, dia 31, em decorrência de parada cardíaca, o jornalista e publicitário Vicente Paulo de Melo, de 76 anos.

O jornalista enfrentava complicações com a saúde e estava internado há alguns dias em um hospital particular de Volta Redonda.

Durante a carreira profissional, Vicente Melo trabalhou com causas sindicais. Já no período entre 2013 e 2015, o jornalista foi membro da Comissão da Verdade – Dom Waldyr Calheiros, criada pela Câmara Municipal de Volta Redonda para esclarecer as circunstâncias, os fatos, vítimas e agentes repressores dos casos ocorridos durante a ditadura militar.

No GACEMSS o jornalista fez parte de cinco Diretorias, entre 1974 e 1997, inclusive como Presidente e Vice.

Atualmente Vicente era Presidente da Academia Volta-redondense de Letras.

Em nota, a Associação dos Jornalistas do Sul Fluminense (AJOSUL-RJ) lamentou a morte de Vicente Melo.

“Vicente foi sempre um aguerrido companheiro de nossa Associação, tendo participado de sua criação e de vários momentos importantes na luta pela melhoria de condições para os profissionais de comunicação de nossa região. Estamos em luto pela perda deste grande lutador e sincero amigo. Nossas condolências aos familiares e amigos do jornalista e publicitário, Vicente Melo”, diz o comunicado.

O velório será no cemitério Portal da Saudade, a partir das 13h, onde será restrito e o sepultamento será às 15h.