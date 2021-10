Motociclista morre após acidente no bairro São Lucas em Volta Redonda

Matéria publicada em 23 de outubro de 2021, 13:02 horas

Volta Redonda – Um motociclista morreu na manhã deste sábado (23), no bairro São Lucas, em Volta Redonda, vítima de acidente de trânsito. Segundo informações, ele colidiu frontalmente com um caminhão na Avenida São Lucas.

O condutor da moto chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

Há informações que o motorista do caminhão permaneceu no local e aguardou a chegada da Polícia Militar, que não deu detalhes sobre as circunstâncias do acidente.