Mulher é atingida por trem, no Centro de Barra Mansa; assista o vídeo

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 13:04 horas

Barra Mansa – Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi atingida por um trem, no Centro de Barra Mansa, na manhã desta sexta-feira, dia 25.

Imagens de câmeras de segurança do Cesp (Centro Estratégico de Segurança Pública) registraram o momento em que pedestres atravessavam uma passagem de nível na Rua Alberto Mutel, por volta das 11h53.

Na gravação, dá para ver que a vítima aparece atravessando o trecho em frente à condução, é atropelada de ‘raspão’ e cai.

Também dá para ver que um senhor – que acompanhou a cena – , chega perto da vítima na tentativa de ajudá-la a se levantar.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, a vítima se levantou e continuou a caminhar normalmente, sem ferimentos graves. Ainda de acordo com o comandante, houve registro de bloqueio no trânsito de Barra Mansa, entre as Ruas Alberto Mutel e Duque de Caxias, após o acidente.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a assessoria da Santa Casa de Barra Mansa para obter informações sobre uma possível ida da vítima até a unidade médica. Segundo a assessoria, a mulher não compareceu à Santa Casa ou Upa após o acidente.