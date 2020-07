Mulher é atropelada na BR-393, em Volta Redonda

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 09:36 horas

Acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (08) próximo ao trevo do bairro Água Limpa

Volta Redonda – Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (08), em Volta Redonda. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um veículo HB20, prata, com placas de Volta Redonda, perdeu o controle da direção enquanto trafegava no km 285 da BR 393, por volta das 07:50h, e atingiu uma mulher, ainda não identificada, próximo ao trevo do bairro Água Limpa.

De acordo com a PRF, a vítima estava caminhando na calçada. Ela foi removida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB). A faixa da direita, sentido Barra do Piraí, segue interditada. Não há congestionamento no local.