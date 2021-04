Mulher é encontrada morta dentro de casa em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 13:11 horas

Corpo da vítima, de 28 anos, foi descoberto por vizinhos; projéteis e cápsulas de pistola calibre 380 foram apreendidos

Barra Mansa – Uma mulher, de 28 anos, foi morta a tiros dentro de casa, em Barra Mansa, na noite dessa quinta-feira, 22. O crime, que aconteceu na Rua José Fernandes Alves da Silva, no bairro Siderlândia, foi descoberto na manhã desta sexta-feira, dia 23, por populares. O caso será encaminhado para 90ª DP.

Segundo PMs do 28º Batalhão, a vítima foi encontrada, caída, entre o armário e a cama do quarto, com várias perfurações causadas por arma de fogo. Projéteis e cápsulas de pistola calibre 380 foram localizados no chão e na cama, após a chegada da equipe policial.

A PM relatou que populares informaram que ouviram barulhos – abafados – parecidos com disparos de arma de fogo, por volta das 22h30 de ontem, mas como não viram nenhuma movimentação no imóvel, não se manifestaram. E como hoje, por volta das 11h30, deram por falta da vítima, resolveram procurá-la. Segundo consta na ocorrência, que segue em andamento, os vizinhos chamaram a vítima no portão e como não foram atendidos, entraram no imóvel.

Foi destacado na ocorrência que os vizinhos estranharam encontrar o portão da casa destrancado; o que, segundo populares, não era habitual. Foi nesse momento que as testemunhas entraram na residência, encontraram a jovem morta e chamaram a Polícia Militar, que acompanha o caso.

Não há informações sobre suspeitos.