Mulher é presa com mais de 1,2 mil cápsulas de cocaína em Barra do Piraí

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 08:17 horas

Barra do Piraí – Uma mulher, de 50 anos, foi presa em flagrante com mais de 1,2 mil cápsulas de cocaína, 160 tiras de maconha e 111 pedras de crack. Policiais militares abordaram n quinta-feira (5), a suspeita no bairro Caieira, em Barra do Piraí.

Ele foi localizada pelos agentes, por meio de denúncia anônima. A suspeita foi apresentada ao delegado titular da 88ªDP (Barra do Piraí), Rodolfo Atala.