Naufrágio em Angra dos Reis deixa um morto e outro desaparecido

Matéria publicada em 29 de julho de 2021, 12:36 horas

Bote afundou na Praia da Enseada

Angra dos Reis – O naufrágio de um bote, na manhã desta quinta-feira (29), em Angra dos Reis, causou a morte de um homem e o desaparecimento de outro. A identidade das vítimas não foi divulgada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação afundou na Baía da Ribeira, na Praia da Enseada.

Segundo informações, não confirmadas, o barco, que estaria com mais tripulantes, partiu da Ponta do Sapê e seguia para a Ilha do Arroz.

O Corpo de Bombeiros segue com trabalho de buscas no local.