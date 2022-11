Neto descarta reajuste de tarifa após leilão de linhas - Diário do Vale

Matéria publicada em 17 de novembro de 2022, 10:05 horas

Justiça leiloou percursos operados pela Viação Sul Fluminense, que teve a falência decretada

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto descartou a possibilidade de haver reajuste no valor da tarifa de transporte público no município após o leilão das linhas que pertenciam à Viação Sul Fluminense: “Isso está descartado”, disse. Ele acrescentou que vai marcar reuniões com representantes das empresas que ganharam as concessões e cobrar a retomada dos horários.

— Já vamos chamar as empresas e o SindPass amanhã (hoje, dia 17). Com o fim do leilão, podemos agora pensar em novas ações e estratégias que permitam melhorar a qualidade do transporte público municipal. Essa questão estava atrapalhando muito. Vamos nos reunir com as empresas que venceram, mostrar os estudos de nossa fiscalização, cobrar a retomada dos horários. Aumento de passagem está descartado, totalmente — disse o prefeito.

Entenda o caso

As linhas operadas pela Viação Sul Fluminense, que teve a falência decretada no dia 20 de setembro, foram a leilão nesta quarta-feira (16). A empresa vinha atravessando dificuldades há vários anos, e as concessões de algumas das linhas que ela operava já tinham sido retiradas e passadas para outras empresas.

A Sul Fluminense entrou em regime de recuperação judicial, teve um interventor nomeado para assumir sua administração, com o afastamento dos proprietários, mas a empresa não conseguiu resolver suas dificuldades e teve a falência decretada.

O resultado do leilão

Viação Elite ficou com as linhas a seguir

225 São Sebastião x Açude

300 Santa Rita do Zarur x Conforto

305 Santa Rita do Zarur (Sta Cruz) x Jardim Amália

310 Santa Rita do Zarur (Sta Cruz) x Açude

315 Candelária x Conforto

320 Dom Bosco x Conforto

320A São Sebastião x Conforto

500 Açude x Conforto

500A Açude 4 x Conforto

505 Santa Rita de Cássia x Conforto

510 Padre Josimo Circular

525 Açude x Jardim Amália (Via Retiro)

530 Açude x Jardim Amália (Via Vila Mury)

540 Açude x Santo Agostinho

Valor: cerca de R$ 1,7 milhão

Viação Cidade do Aço ficou com as linhas a seguir

550 Siderlândia Circular

125 Roma x Cajueiro

125A Roma x Cajueiro (Via 60)

520 Belmonte Circular

Valor: cerca R$ 180 mil

Viação Pinheiral ficou com as linhas a seguir

400 Vila Brasília x Vila Elmira

405 Coqueiros x Conforto

415 Belo Horizonte x Conforto

420 Aero Clube x Conforto

545 Siderlândia Circular

550 Nova Esperança x Jardim Amália

455 Fazendinha x Conforto

515 Beatriz Gama x Santa Rosa

Valor: cerca de R$ 700 mil