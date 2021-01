Neto pede união de todos os vereadores para salvar Volta Redonda

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2021, 14:02 horas

Prefeito afirma, em discurso de posse, que nunca tinha encontrado o município em situação tão difícil

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) afirmou, durante seu discurso na cerimônia de posse, que nunca encontrou uma situação tão difícil na prefeitura de Volta Redonda ao assumir: “O nosso município vai precisar, mais do que nunca, do apoio de todos os senhores vereadores. Estamos assumindo a prefeitura pela quinta vez; eu jamais vi uma situação tão delicada como nós iremos enfrentar”, disse Neto, referindo-se às condições financeiras do município. Ele declarou que vai precisar do apoio de todos os vereadores para tirar o município da difícil situação em que se encontra.

Neto afirmou que o município tem mais de R$ 80 milhões de empenhos sem pagar e que a prefeitura deve mais de R$ 32 milhões à Light e R$ 54 milhões só de precatórios a pagar em 2021, além de haver um bloqueio judicial de mais de R$ 16 milhões nas contas do município.

O prefeito declarou que “é impossível governar um município onde a receita mensal, tirando o SUS, é de R$ 54 milhões e sua despesa, só com o funcionalismo, os hospitais e as despesas essenciais, dá R$ 68 milhões. Isso se baseado nos números de 2019. Em 2020, com a Covid, está muito pior. Gente, ninguém consegue administrar um município que está nessa situação. Nós não temos uma fábrica de dinheiro. Ninguém consegue administrar um município que tem um déficit tão grande. Por isso, tivemos muito cuidado para escolher uma equipe competente. Gente que tem compromisso com a cidade”.

Neto prosseguiu dizendo que “nós não temos direito de decepcionar a população de Volta Redonda, principalmente aqueles que mais necessitam da Educação, da Saúde, aqueles mais humildes, aqueles mais necessitados. Nós somos apaixonados por Volta Redonda, como eu tenho certeza de que vocês também são. Precisamos trabalhar juntos para salvar Volta Redonda”.

O prefeito lembrou que a prefeitura está devendo metade dos salários de novembro, os salários de dezembro e o décimo-terceiro, e fez uma comparação: ” A dona de casa que está aqui hoje sabe do que estou falando. Você não pode nunca gastar mais do que arrecada”, disse.

Prioridades

Neto declarou que vai começar a trabalhar imediatamente para colocar em dia o pagamento do funcionalismo, e acrescentou que ainda nesta segunda uma equipe vai para as ruas para solucionar os problemas de buracos e outras questões de infraestrutura.

Neto se referiu diretamente aos vereadores que estavam assumindo os mandatos junto com ele: “Nós precisamos muito de vocês. A nossa responsabilidade é muito grande. Estou exonerando hoje todos os cargos comissionados, RPAs e contratados pelo município. Evidentemente, será preciso recontratar alguns, mas jamais vamos chegar ao nível em que está hoje, por irresponsabilidade dos governantes passados. Precisaremos muito de vocês, mais do que vocês podem imaginar. Volta Redonda precisa da gente”, disse o prefeito.